«Феррари» и «Мерседес» – единственные команды, чьи болиды не выпадали из очковой зоны в 2022 году

В «Формуле-1» остались две команды, оба пилота которых зарабатывали очки в каждой из гонок.
На Гран-при Бахрейна попасть в топ-10 обоими болидами удалось «Феррари», «Мерседесу», «Альфа Ромео» и «Альпин». В Саудовской Аравии пилот «Альпин» Фернандо Алонсо и Валттери Боттас из «Альфа Ромео» сошли, напарник Боттаса Чжоу Гуаньюй финишировал 11-м, а все гонщики «Феррари» и «Мерседеса» продолжили зарабатывать очки.
После двух гонок прошлого сезона аналогичным достижением могли похвастаться «Феррари» и «Макларен».
Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Саудовской Аравии-2022
Гран-при Саудовской Аравии-2022. Ферстаппен выиграл гонку, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й, Хэмилтон – 10-й
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