Дженсон Баттон: «Ферстаппен и Леклер сражались как в картинге – теперь у пилотов есть шанс контратаковать, это здорово»

Чемпион мира 2009 года уверен, что новый технический регламент сделал «Формулу-1» лучше.

Баттон заявил, что яркая борьба за победу на Гран-при Саудовской Аравии между пилотом и представителем напомнила ему картинговые сражения.

«Ну и гонка. Мне нравится, что пилот может контратаковать: нет такого, что соперник совершил маневр, и ты откатываешься назад. Для «Формулы-1» это здорово.

Они как будто гонялись в картинге. Словно мы вернулись на десять лет назад, ведь обычно такой борьбы не было. Мне очень нравится новый регламент. И поздравления Ферстаппену», – сказал Баттон.

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