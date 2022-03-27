Шарль Леклер: «Такой должна быть каждая гонка. Жесткая, но честная борьба»

Пилот подвел итоги , отметив, что остался доволен интересной борьбой против , несмотря на поражение в борьбе за первое место.

«О мой бог! Просто отличная гонка, мне понравилось. Жесткая, но честная борьба. Такой должна быть каждая гонка. Было здорово. Хотя конечно, я разочарован, ведь мы хотели победить.

У нас с Максом всегда были уважительные отношения, особенно после финиша вот таких гонок. Мы на трассе городского типа, мы очень редко атакуем настолько сильно, как было сегодня, на абсолютном пределе. Настолько сильно рискуем, как сегодня в конце гонки. Так что конечно же мы уважаем друг друга», – рассказал Леклер.

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