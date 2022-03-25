Кевин Магнуссен: «Готовиться к гонке будем на основе данных и опыта, полученных Шумахером»

Пилот подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Саудовской Аравии.

Магнуссен был вынужден почти целиком пропустить первую сессию из-за проблем с гидравликой, а во второй сессии проехал всего 13 кругов, когда болид «Хааса» вновь сломался на трассе.

«Да, с учетом совсем небольшого количества кругов, что я проехал, ситуация сложилась не лучшим образом. Однако в целом машина работала не так плохо. Просто надеюсь, что смогу потренироваться завтра в третьей практике, проехать побольше кругов, затем провести квалификацию, а потом по данным и опыту, полученным Миком, будем готовиться к гонке.

Это отличная трасса, очень высокие скорости, много событий, так что с нетерпением жду возвращения на трек завтра», – рассказал Магнуссен.

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