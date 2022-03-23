Гран-при Лас-Вегаса может пройти в ноябре 2023 года (SBJ)

Гран-при Лас-Вегаса появится в календаре «Формулы-1» в 2023 году.

Как сообщает обозреватель Sports Business Journal Адам Стерн, организаторы гонки в Лас-Вегасе и руководство «Формулы-1» близки к заключению контракта, после чего сразу последует официальное объявление.

При этом сообщается, что Гран-при Лас-Вегаса предлагается сделать ночным, а проводиться этап будет в ноябре.

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