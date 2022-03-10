Сироткин, Сидоркова, Смоляр и другие пилоты «СМП» не выступят в международных гонках в 2022 году

Программа «СМП Рейсинг» объявила, что ее гонщики не примут участия в международных соревнованиях в 2022 году.

Международная автомобильная федерация (ФИА) допустила российских пилотов до участия в гонках при соблюдении определенных условий. В частности, необходимо было полностью отказаться от демонстрации российской символики и не поддерживать действия государства на Украине. «СМП Рейсинг» рекомендовала подопечным не подписывать документ.

«Наши гонщики воспринимают победы на трассах не только как свои личные успехи, но и как успехи всей России. Поэтому мы расцениваем требования, озвученные Международной автомобильной федерацией, как чрезвычайно жесткие и не можем рекомендовать своим гонщикам их выполнять.

Мы до последнего надеялись, что будет найден компромисс и что влияние политических событий на спортивные останется ограниченным. Однако в сложившейся сейчас ситуации мы вынуждены с большим сожалением объявить о приостановке своих гоночных программ на международном уровне.

Мы сожалеем, что в настоящий момент политические обстоятельства оказались сильнее интересов спорта и не дадут гоночным чемпионатам в полной мере быть средством, объединяющим разные страны и народы. Но мы надеемся, что из сложившейся ситуации будет найден конструктивный выход – и будем рады вернуться в большую гоночную семью, вновь получив право выступать под флагом своей страны и слушать ее гимн, добившись успеха. Ведь это – возможность, которая является чрезвычайно важной для любого спортсмена из любой страны», – заявил генеральный директор «СМП Рейсинг» Александр Жемчужников.

Планировалось, что бывший пилот «Формулы-1» выступит в GT World Challenge Endurance Cup, – в Серии W, – в «Формуле-3», Никита Бедрин – в итальянской «Формуле-4», Кирилл Смаль – в европейском чемпионате «Формулы Regional», Владимир Иванников – в соревнованиях по картингу.

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