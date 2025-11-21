Дженсон Баттон о том, что Цунода опередил Ферстаппена в практике: «Надеюсь, так и продолжится»

Баттон рассчитывает на сильный уик-энд Цуноды.

Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон прокомментировал результаты первой сессии свободных заездов перед Гран-при Лас-Вегаса: Юки Цунода показал третье время, его напарник по «Ред Булл » Макс Ферстаппен – четвертое.

«Первая практика за долгое время, когда кто-то оказался быстрее Макса Ферстаппена в такой же машине.

Надеюсь, так и продолжится по ходу уик-энда, и Юки покажет хорошее выступление – для себя и своей карьеры в «Ф-1», – произнес эксперт.

Гран-при Лас-Вегаса-2025. 1-я практика. Леклер – 1-й, Албон – 2-й, Цунода – 3-й, Ферстаппен – 4-й, Норрис – 6-й, Пиастри – 8-й