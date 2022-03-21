Тото Вольфф: «Поработаем бензопилой, чтобы снизить лобовое сопротивление «Мерседеса»

собирается решать проблемы «Мерседеса» бензопилой.

В Бахрейне обладатели Кубка конструкторов испытывали трудности на прямых. Исполнительный директор «Мерседеса» заявил, что намерен радикально снизить лобовое сопротивление W13 перед Гран-при Саудовской Аравии.

«Убрать лобовое сопротивление легко: просто берешь бензопилу и крошишь заднее крыло на мелкие кусочки. Так мы и поступим перед гонкой в Джидде.

Я считаю, что мы перебрали с крыльями, пожалуй. Лобовое сопротивление слишком большое – просто потому, что в данный момент нам недостает деталей. Надеюсь, мы устраним проблему.

Ситуация со скоростью на прямых наполовину или чуть больше сводится к крыльям. Но необходимо сделать все возможное и по части силовой установки», – объяснил Вольфф в беседе со Sky Sports.

состоится 27 марта. Автодром в Джидде – самая скоростная городская трасса «Формулы-1».

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