Макс Ферстаппен: «Исход Гран-при Бахрейна снова может решиться на последних кругах, борьба будет плотной»

сдержанно оценивает шансы на победу на .

«Нам нужно заработать очки. У нас быстрая машина и мы, разумеется, постараемся побороться за победу, но посмотрим, как будет развиваться гонка. Заезд будет длинным, шины здесь всегда подвергаются серьезной нагрузке – так что я надеюсь, что у нас все будет хорошо.

Думаю, нас вновь ждет очень плотная борьба. Нужно будет набраться терпения. В прошлом году гонка здесь решилась на последних кругах – думаю, в этот раз может случиться нечто похожее. Нужно сохранять концентрацию и, разумеется, стараться атаковать», – сказал пилот перед стартом Гран-при.

Чемпион «Формулы-1» начнет гонку со второй позиции. Первое и третье место на решетке займут гонщики «Феррари» и .

За ходом заезда можно следить на странице онлайна Sports.ru:

Ферстаппен против «Феррари» в первой гонке сезона «Формулы-1»

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