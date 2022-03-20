Тото Вольфф о проблемах «Мерседеса»: «По ночам просыпаюсь и думаю: «Что, черт возьми, мы можем сделать?»

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Тото Вольфф рассказал, что плохо спит по ночам из-за проблем «Мерседеса».

В квалификации к Гран-при Бахрейна подопечные Вольффа Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл расположились на пятой и девятой строчках, соответственно.

«Я постоянно просыпаюсь и думаю: «Что же, черт возьми, мы можем сделать?» Но в команде много умных людей, занятых решением проблем. Есть вещи, которые легко внедрить, и сначала мы сосредоточимся на них, а затем будем работать над решениями на средне- и долгосрочную перспективу.

У команды есть определенные ожидания. Если мы им не соответствуем, ориентиры меняются. В данный момент ориентиры достаточно низкие. Мы должны принимать ситуацию со смирением и работать над выходом из нее», – уверен исполнительный директор «Мерседеса».

Вольфф ответил на вопрос, нравится ли ему новый вызов:

«Нет, я бы предпочел быть на секунду быстрее остальных и уезжать в закат. Но что есть, то есть. Можно называть это вызовом, можно – проблемами. В любом случае мы будем что-то предпринимать».

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