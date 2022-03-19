Джордж Расселл: «Если буду хорошо выступать, то никогда не окажусь в роли второго номера в «Мерседесе»

Пилот рассказал, что не боится стать вторым номером в команде и ограничиться помощью – и что если это случится, винить он сможет только себя самого.

«Если я буду хорошо выступать, то никогда не окажусь в такой ситуации. И я буду разочарован, если события станут развиваться по такому сценарию – ведь это будет означать, что я не справился и выступил плохо.

Если любой гонщик обнаруживает себя в такой ситуации, он не может злиться или расстраиваться и винить других – потому что причина, по который гонщик оказался в такой ситуации только одна: потому что он сам не справился.

Я также не думаю, что нас может ждать повторение истории Льюиса и Нико Росберга. Вне зависимости от того, кто и как будет выступать. Мы сейчас находимся на разных этапах карьера, а Льюису уже нечего доказывать. Он хочет, чтобы я добился успеха и готов помогать мне.

Вообще это невероятно классная ситуация, в которой в выигрыше остаются все. Ведь мне предстоит соперничество с одним из величайших гонщиков в истории, который уже побеждал всех, а я могу у него учиться», – рассказал Расселл.

Новый сезон «Ф-1» будет великим. В «Мерседесе» и «Феррари» грядет драма, огромная проблема с машинами не решена, на гонку обновлений нет денег

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