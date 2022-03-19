AlphaTauri стала официальным модным партнером «Формулы-1»

объявила о двухлетнем соглашении с брендом AlphaTauri.

Фирма стала официальным поставщиком модной одежды «Ф-1». Сотрудники и репортеры «Ф-1» будут носить одежду от AlphaTauri в паддоке.

Компания, связанная с , основана в 2016 году. В честь нее названа команда «Ф-1» (до 2020 года – «Торо Россо»).

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