Шарль Леклер: «Впереди много работы, но я надеюсь, что мы сможем побороться за поул»

Пилот «Феррари» подвел итоги пятничных свободных заездов перед , отметив, что на данный момент остался доволен работой болида.

«Да, можно сказать, что сегодняшние результаты становятся более показательными. Да, никто пока не атаковал на пределе возможностей машины, но и неприятных сюрпризов сегодня не было. И это хороший знак.

Судя по всему, мы находимся где-то в лидирующей группе, что, разумеется, очень хорошо для нас. Это позволяет улыбнуться. Хотя понятно, что впереди еще много работы, нужно подготовиться к завтрашнему дню. И, надеюсь, мы сможем побороться за поул.

Что касается разворота – вообще я вполне уверенно чувствую себя за рулем этой машины. Просто сегодня нужно было понять, каковы предельные возможности болида, чтобы не повторять такие ошибки завтра. Так что я просто попробовал. А свое лучшее время мы установили на следующем после разворота круге. Так что я думаю, что у машины еще есть запас скорости. И все выглядит не так плохо.

В любом случае, сегодня все прошло хорошо, мы протестировали множество вещей, многое изменили в машине в сравнении с тем, что было утром. И все внесенные изменения позволили нам добиться прогресса. Надеюсь, завтра мы сделаем такой же шаг вперед», – рассказал Леклер.

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