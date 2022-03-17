Ральф Шумахер: «Феррари» сделала шаг вперед – но я не уверен, что этого будет достаточно»

Бывший пилот «Формулы-1» поделился мнением о перспективах «Феррари» побороться за чемпионский титул в 2022 году, навязав борьбу «Ред Булл» и «Мерседесу».

«Я считаю, что они определенно сделали шаг вперед, но будет ли этого достаточно, чтобы оказаться на первом месте? Я в этом не уверен. Особенно с учетом того, что в «Феррари» склонны выходить на пик формы раньше других команд. Мы часто видели это в пятничных практиках по ходу прошлого сезона. Хотя мне бы хотелось видеть «Феррари» в лидерах, ведь это очень важно для «Формулы-1».

Что касается «Мерседеса», то понятно, что на самом деле они отстают не так сильно, как можно было бы подумать на основе результатов тестов. Уверен, они способны на большее. Думаю, нас вновь ждет сражение «Ред Булл» и «Мерседеса», – рассказал Шумахер.

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