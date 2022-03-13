Мартин Брандл: «Если Леклер и Сайнс почуют запах побед или титула, конкуренция между ними заметно возрастет»

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл поделился мнением о том, чего стоит ожидать от соперничества между Шарлем Леклером и Карлосом Сайнсом – в том случае, если новый болид «Феррари» оправдает ожидания и позволит гонщикам бороться за победы.
«Если «Феррари» действительно будет способна выигрывать гонки, то будет крайне любопытно посмотреть за тем, как в команде собираются контролировать соперничество Леклера и Сайнса. Потому что по своему уровню они примерно равны.
Да, мы уже видели их в прошлом году – дерзкие ребята, которые при этом с уважением относятся друг к другу, зная, кто их наниматель, кто платит им зарплату. Но если они почуют запах побед или даже титула, то конкуренция между ними заметно возрастет», – рассказал Брандл.
«Мерседес» побил рекорд минимализма «Ф-1» ракетной технологией. С ней мотор не боится жары – хотя радиаторы почти исчезли
«Ред Булл» радикально обновил болид на тестах – добавил волны на понтоны. Моментальный ответ инновациям «Мерседеса»
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram