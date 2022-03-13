Мартин Брандл: «Если Леклер и Сайнс почуют запах побед или титула, конкуренция между ними заметно возрастет»

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» поделился мнением о том, чего стоит ожидать от соперничества между и – в том случае, если новый болид оправдает ожидания и позволит гонщикам бороться за победы.

«Если «Феррари» действительно будет способна выигрывать гонки, то будет крайне любопытно посмотреть за тем, как в команде собираются контролировать соперничество Леклера и Сайнса. Потому что по своему уровню они примерно равны.

Да, мы уже видели их в прошлом году – дерзкие ребята, которые при этом с уважением относятся друг к другу, зная, кто их наниматель, кто платит им зарплату. Но если они почуют запах побед или даже титула, то конкуренция между ними заметно возрастет», – рассказал Брандл.

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