Йост Капито о сгоревшем «Уильямсе»: «Так глупо, что не хочется говорить о причинах»

Руководитель Йост Капито заявил, что пожар на болиде Латифи не повторится.

Из-за возгорания машины Николаса «Уильямс» пропустил почти весь второй день предсезонных тестов «Формулы-1» в Бахрейне.

«На 95 процентов понятно, что это было. Скажем так, это процесс, который вышел слишком сложным, что привело к ошибке. Очень небольшая ошибка, но ущерб получился довольно серьезным», – отметил Капито.

Босс не стал рассказывать о конкретных причинах:

«Решить проблему очень легко, я не беспокоюсь [, что инцидент может повториться]. Так глупо, что даже не хочется говорить».

По мнению Капито, потеря тестового времени скажется на скорости команды:

«Это окажет влияние на выступления в первых гонках. Мы пропустили одну шестую часть тестов».

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