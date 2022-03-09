Бриаторе вернулся в «Формулу-1» в качестве официального амбассадора чемпионата

Бывший руководитель и возвращается в «Формулу-1».

Как объявил итальянец у себя в инстаграме, он занимает официальную должность амбассадора «Формулы-1» и будем помогать руководству развивать и поддерживать отношения с промоутерами и коммерческими партнерами.

Ранее на возможное возвращение Бриаторе намекал новый босс «Ф-1» .

Берни Экклстоун: «Бриаторе стал бы фантастическим руководителем «Феррари», его можно позвать на пару лет»

Бриаторе о возможном возвращении: «Новая глава в «Ф-1», мы принесем вам эмоции. Не переключайтесь!»

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