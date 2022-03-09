В «Хаасе» подтвердили пропуск как минимум утренней сессии первого дня тестов в Бахрейне

Команда «Хаас» подтвердила, что из-за проблем с логистикой пропустит как минимум утреннюю сессию первого дня тестов в Бахрейне.

Проблема возникла из-за поломки грузового самолета – из-за этого оборудование и болиды «Хааса» были отправлены в Бахрейн с опозданием.

«Я могу подтвердить, что наше оборудование прибыло на автодром в Бахрейне вчера поздним вечером. Эта задержка повлияет на программу работы команды, но мы рассчитываем выехать на трассу во второй половине дня в четверг, работать за рулем болида будет , – заявил представитель «Хааса».

«Хаас» может пропустить первый день тестов в Бахрейне – из-за поломки грузового самолета

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