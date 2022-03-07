«Хаас» может пропустить первый день тестов в Бахрейне – из-за поломки грузового самолета

Команда может пропустить начало предсезонных тестов в Бахрейне. Причиной задержи является поломка грузового самолета.

Оборудование команды, которое в данный момент находится в Великобритании, должны были доставить в Бахрейн. Однако самолет, который должен был прилететь в Великобританию и забрать груз, сломался в Стамбуле.

В результате команде пришлось менять планы и заказывать новый рейс. Таким образом болиды и многое другое оборудование будет доставлено в Бахрейн не раньше вечера вторника.

Руководитель «Хааса» подтвердил тот факт, что команда может пропустить начало тестов.

«Возможно, нам придется пропустить первый день тестов. У всех других команд будет два дня на подготовку к началу тестов», – рассказал Штайнер.

Квят и другие гонщики из России бойкотируют сезон – считают условия федерации дискриминацией

Cменщик Мазепина – внук чемпиона-банкрота. Пробрался в «Ф-1» через кабинетную лазейку – без пандемии не попал бы в Гран-при

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram