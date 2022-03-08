Первый напарник Алонсо в «Ф-1» дебютирует в NASCAR в 46 лет

Бразильский пилот впервые выступит в .

46-летний Маркеш проведет восемь гонок в 2022 году за «Стэндж Рейсинг». Дебют бразильца состоится 3 июля.

Тарсо – бывший пилот «Формулы-1», он выступал за в 1996, 1997 и 2001 годах. Маркеш стал первым напарником будущего двукратного чемпиона мира и формально опередил испанца по итогам сезона-2001.

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