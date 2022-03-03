«Алонсо очень хорош, болид – не очень». Сотрудник «Альпин» – о проблемах в команде

испытывает трудности с болидом, утверждает сотрудник команды.

Mundo Deportivo поинтересовалось у одного из членов команды, как идут дела у Фернандо Алонсо на тестах в Барселоне.

«Фернандо очень хорош. Болид… не очень. Кое-каких вещей не хватает. Не хватает…» – ответил он, качая головой и глядя в землю.

Сам Алонсо высказывался дипломатичнее:

«Не знаю, доволен ли машиной или нет, так как это только начало. У меня смешанные чувства. Есть позитивные моменты, но есть и небольшие проблемы».

Фернандо Алонсо: «Рено» сделала шаг вперед по мощности»

Фернандо Алонсо: «Кажется, что самой быстрой машиной сейчас располагает «Феррари»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram