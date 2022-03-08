Латифи стал амбассадором организации по борьбе с кибербуллингом. Николасу угрожали после Гран-при Абу-Даби

Гонщик Николас Латифи объявил о сотрудничестве с некоммерческой организацией The Cybersmile Foundation.

Организация освещает проблемы интернет-травли и помогает людям, столкнувшимся с этим.

«Рад рассказать, что я присоединяюсь к The Cybersmile Foundation в качестве официального амбассадора. В конце прошлого года я пообещал узнать больше о кибербуллинге и оскорблениях в сети, а также использовать свою платформу для борьбы с такими явлениями.

Сотрудничество с The Cybersmile Foundation – идеальный шанс, и мне не терпится поработать с ними. Я попытаюсь обратить внимание на эту проблему и буду участвовать в благотворительности», – написал Латифи.

После аварии на -Даби-2021, которая повлияла на исход чемпионата, Латифи поступали угрозы расправы. Канадца поддержали пилот Льюис Хэмилтон и другие гонщики.

Николас Латифи: «Шокирован ненавистью так называемых «фанатов» – после аварии в Абу-Даби я получал угрозы смертью»

Льюис Хэмилтон об угрозах в адрес Латифи: «Полностью его поддерживаю и знаю, как это тяжело. Психическое здоровье – реальная вещь»

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