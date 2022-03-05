Руководитель «Ф-1» Доменикали: «Drive to Survive должен повышать ценность «Ф-1», в ином случае лучше передоговориться»

Руководитель «Формулы-1» ждет от Drive to Survive новых успехов.

Доменикали отметил позитивное влияние сериала от Netflix, однако подчеркнул, что оно должно стать существеннее.

«Drive to Survive оказал невероятный эффект, в этом нет сомнений. Особенно это касается привлечения новой аудитории, особенно на таких рынках, как США. Я видел новые серии, они вышли фантастическими. С учетом того, что произошло в прошлом году, событий много.

Мы вместе с друзьями из Netflix попытаемся сделать Drive to Survive ключевым фактором. Если сериал станет просто еще одним способом рассказывать о «Ф-1» и не будет повышать нашу ценность, то, может, лучше передоговориться, чтобы Netflix и другие партнеры в будущем создали что-то другое.

Но, конечно, эта платформа помогла познакомить с «Ф-1» молодую аудиторию, новых болельщиков, мы за это благодарны», – заявил Доменикали.

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