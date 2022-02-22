Кристиан Хорнер: «Ф-1» привлекает болельщиц благодаря симпатичным молодым гонщикам»

Руководитель «Ред Булл» объяснил, почему девушки смотрят «Формулу-1».

Хорнер высказал своеобразную точку зрения, рассуждая о сериале Drive to Survive, четвертый сезон которого выйдет 11 марта.

«Я видел превью первых четырех серий. Последний сезон вышел просто безумным из-за противостояния, он позволяет заглянуть за кулисы. Влияние этого ТВ-шоу на «Ф-1» феноменально.

«Ф-1» привлекает новое поколение болельщиков, привлекает много девушек благодаря симпатичным молодым гонщикам. Люди хотят больше узнать их как личности, особенно в Америке – там какой-то бум. Поэтому растет поддержка со стороны спонсоров и доходы, билеты на Гран-при раскупают, а в Сильверстоуне хотят установить 20 тысяч дополнительных мест», – сказал Хорнер в интервью talkSPORT.

Когда у Кристиана спросили, не могут ли девушек привлекать гонки, а не только внешний вид пилотов, он ответил:

«Безусловно. Мы видим все больше и больше девушек в автоспорте. И не только в качестве гонщиц, но и сфере инженерии, менеджмента и так далее. Здорово, что есть такой интерес».

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