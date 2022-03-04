Джордж Расселл о шансах на титул: «Вообще об этом не думаю»

Пилот «Мерседеса» рассказал, что в данный момент не думает о своих шансах на титул чемпиона перед началом сезона-2022.

«Честно говоря, сейчас я вообще об этом не думаю. На самом деле мозг гонщика вообще работает удивительным образом. Когда ты опускаешь визор шлема, для тебя становится не важным, с кем именно ты борешься. Не важно, борешься ли ты за победу или за позиции в конце пелотона. Подход всегда один.

Например, можно вспомнить гонку в Бахрейне в 2020 году, когда я выступил за «Мерседес». Для меня это была просто еще одна гонка. Для меня было не важно, что я нахожусь в числе лидеров или стартую с первого ряда. Психологически подход остается прежним. Так что на самом деле ты просто продолжаешь делать свою работу, а обо всем остальном можно побеспокоиться, когда все уже кончится», – рассказал Расселл.

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