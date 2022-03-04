Эстебан Окон: «Мы с Алонсо не даем друг другу советы, мы вместе работаем»

Пилот рассказал, что очень рад возможности выступать за одну команду с .

«Мы с Фернандо дополняем друг друга. Мы не даем друг другу советы, мы вместе работаем. Если я опробовал какой-то вариант настроек на болиде и он сработал, то я не буду держать его в секрете. Я сразу выложу все данные и мы их обсудим. Если у нас появляются друг к другу вопросы, мы всегда честно на них отвечаем.

Да, мы не боремся друг с другом за чемпионский титул. И если это случится, то ситуация может измениться. Но в данный момент это не так.

Вообще работать с двукратным чемпионом «Формулы-1» – это здорово. Я считаю, что выступать с Фернандо за одну команду – это отличная возможность», – рассказал Окон.

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