Новая компания Алонсо займется менеджментом гонщика «Ф-2» Новалака

Двукратный чемпион «Формулы-1» объявил о создании компании A14 Management.

Компания будет заниматься менеджментом пилотов. Первыми подопечными лидера стали французский гонщик «Формулы-2» Клемент Новалак и болгарский картингист Никола Цолов.

Новалак занял третье место в «Формуле-3» и проведет первый полный сезон в «Ф-2» за «МП Моторспорт». Цолов планирует перейти из картинга в «формулы» и, вероятно, выступит в испанской «Формуле-4».

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