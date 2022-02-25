«Альпин» досрочно завершила выступления на тестах в Барселоне после поломки болида Алонсо

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Команде «Альпин» пришлось досрочно завершить выступления на первых предсезонных тестах в Барселоне.

Третий день тестов был прерван красными флагами после того, как механические проблемы возникли на болиде Фернандо Алонсо. Испанец был вынужден остановиться непосредственно на трассе и покинуть кокпит, а из силовой установки болида пошел сильный дым.

Согласно заявлению команды, в результате исследования болида инженеры обнаружили поломку в системе гидравлики. Возгорание, возникшее в задней части болида, привело к достаточно существенным повреждениям.

В связи с этим «Альпин» не будет участвовать во второй половине третьего дня и досрочно завершила выступления на первых предсезонных тестах. Управлять болидом «Альпин» во второй половине дня должен был Эстебан Окон.

Третий день тестов в Барселоне остановили красными флагами из-за поломки болида Алонсо

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