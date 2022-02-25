Третий день тестов в Барселоне остановили красными флагами из-за поломки болида Алонсо

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Третий день предсезонных тестов «Формулы-1» в Барселоне был временно остановлен красными флагами.

Причиной остановки сессии стали проблемы, возникшие у Фернандо Алонсо. Испанец был вынужден остановить машину в 13-м повороте. В процессе эвакуации болида у маршалов возникли трудности из-за вероятного возгорания в силовой установке.

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