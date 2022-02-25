Гюнтер Штайнер о будущем Мазепина в «Хаасе»: «Вопрос требует решения»

Руководитель «Хааса» заявил, что вопрос в отношении сотрудничества с компанией «Уралкалий» будет обсуждаться на следующей неделе.

В третий день тестов в «Хаасе» приняли решение заменить ливрею и убрать с нее логотипы «Уралкалия».

Перед сезоном-2022 американская команда представила ливрею в цветах флага России. Титульный спонсор «Хааса» – «Уралкалий» Дмитрия Мазепина, чей сын выступает за «Хаас». В прошлом году коллектив также использовал бело-сине-красную расцветку.

«Им (Дмитрию Мазепину и компании «Уралкалий») нужно разобраться с некоторыми юридическими вопросами, это случится на следующей неделе. Я не могу об этом говорить. Вместе с партнерами команды мы приняли такое решение вчера», – рассказал Штайнер.

Также Штайнер ответил на вопросы о том, будет ли команда стремиться сохранить сотрудничество с Мазепиным, учитывая трудности, которые могут возникнуть в случае аннулирования визы россиянина некоторыми странами, в которых проходят Гран-при:

«Есть ряд юридических вопросов, которыми нужно заняться. После чего мы посмотрим, чем все обернется. Будущее Мазепина? Вопрос требует решения. Во всю эту ситуацию вовлечены правительства многих стран, у меня нет над ними никакой власти. Посмотрим, как будет развиваться ситуация в Украине.

При этом данная ситуация не скажется на будущем команды в «Формуле-1». Я разговаривал с ними (сотрудниками команды) вчера и заверил их, что нам не о чем беспокоиться. Мы правильно поступили, сразу отправив сообщения всем».

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