«Альфа Таури» показала первое видео болида-2022 на трассе

«Альфа Таури» показала, как выглядит машина 2022 года на треке.
Завтра 23 февраля команды «Формулы-1» начнут первые предсезонные тесты. Цвета «Альфа Таури» в новом сезоне будут защищать Пьер Гасли и Юки Цунода.
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