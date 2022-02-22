«Альфа Таури» показала первое видео болида-2022 на трассе

Теги Альфа Таури Формула-1 Пьер Гасли Юки Цунода Авто

«Альфа Таури» показала, как выглядит машина 2022 года на треке.

Завтра 23 февраля команды «Формулы-1» начнут первые предсезонные тесты. Цвета «Альфа Таури» в новом сезоне будут защищать Пьер Гасли и Юки Цунода.

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Фото: твиттер команды «Альфа Таури»

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