«Альфа Таури» показала первое видео болида-2022 на трассе

показала, как выглядит машина 2022 года на треке.

Завтра 23 февраля команды «Формулы-1» начнут первые предсезонные тесты. Цвета «Альфа Таури» в новом сезоне будут защищать и .

Система охлаждения – ярчайшая зона битвы новой «Ф-1». «Феррари», «Мерседес» и «Уильямс» выкатили по уникальной инновации

Главная фишка новой машины-сестры «Ред Булл» – система охлаждения. Намек на превосходство над «Мерседесом»

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