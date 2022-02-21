G-Drive Racing выиграла финальную гонку Азиатской серии Ле-Ман

Российская команда G-Drive Racing, выступающая в международных гонках на выносливость при поддержке «Газпром нефти», ярко провела двухэтапный сезон Азиатской серии Ле-Ман (ALMS).

В этом году G-Drive Racing выступила в ALMS в категории LMP3, которая является начальной ступенью в гонках прототипов для молодых пилотов.

Экипаж российской команды составили 18-летний россиянин Вячеслав Гутак, 30-летний француз Фабрис Росселло и 21-летний испанец Хавьер Льоверас. Для каждого из них участие в ALMS стало первым опытом выступлений в гонках за рулем прототипа.

Чемпионат состоял из двух гоночных уик-эндов в Объединенных Арабских Эмиратах, каждый из которых включал по две четырехчасовых гонки: первый уик-энд состоялся в Дубае, а второй – в Абу-Даби.

В первом же марафоне новобранцы G-Drive Racing смогли взайти на подиум, финишировав на третьем месте. Этот успех удалось развить на финальном этапе – в заключительной гонке первенства экипаж Гутака, Льовераса и Росселло одержал красивую победу. Триумф на последнем этапе стал возможен благодаря усилиям механиков команды, которые смогли восстановить машину после возникшего пожара в гонке накануне.



По итогам чемпионата Азиатской серии Ле-Ман G-Drive Racing заняла пятое место.

Впереди старт Чемпионата мира по гонкам на выносливость, который начнется через месяц в американском Себринге. В FIA WEC экипаж G-Drive Racing в классе LMP2 составят Даниил Квят, Джеймс Аллен и Рене Биндер.



За последними новостями G-Drive Racing следите на страницах российской команды в социальных сетях: Instagram, ВКонтакте и Facebook.



Кроме того, поддержать команду можно на страницах G-Drive Team в Instagram и Tik Tok.