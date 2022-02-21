Льюис Хэмилтон: «Надеюсь, с отчетом о Гран-при Абу-Даби ознакомят всех»

надеется, что болельщики увидят результаты расследования Гран-при Абу-Даби.

Международная автомобильная федерация (ФИА) изучала случившееся в последней гонке сезона-2021. Гоночный директор «Формулы-1» покинул свой пост, однако отчет о событиях Гран-при Абу-Даби еще не представлен публике. Окончательное решение должно быть утверждено на заседании Всемирного совета ФИА, которое пройдет 18 марта в Бахрейне.

«Я его не видел. Не думаю, что отчет уже выпустили, но мне было бы интересно ознакомиться с результатами. Надеюсь, все увидят его и, наверное, лучше поймут ситуацию.

Как в других случаях, главное – понять, что случилось, чтобы двигаться дальше в позитивном свете», – заявил пилот .

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