Экс-пилот «Ф-1» Зурер: «ФИА убрала Маси из-за давления со стороны, а не потому что он плохо делал свою работу»

Бывший пилот «Формулы-1» Марк Зурер поделился мнением о решении ФИА убрать с поста гоночного директора в свете итогов расследования событий на Гран-при Абу-Даби.

«Решение ФИА избавиться от Маси мне кажется чрезмерно резким. Потому что в целом по ходу прошлого сезона, да и предыдущих лет, он работал не так уж плохо.

Мне кажется, что ФИА действительно была нужная новая организация, структура, чтобы ослабить давление на гоночного директора. Но для этого им не требовалось менять Маси, поскольку очень многие решения ему приходилось принимать, находясь под огромным давлением, в условиях нехватки времени и к тому же постоянного давления со стороны руководителей команд. Это уже слишком. Так что я вполне могу себе представить причины, по которым все это случилось в финале сезона.

Так зачем в таком случае убирать Маси? Потому что они сделали это из-за давления со стороны, а не потому что он плохо делал свою работу. Да, возможно, он принял пару плохих решений, но работал он хорошо.

Хорошая новость в том, что они вообще провели реорганизацию структуры управления. И я очень рад возвращению Херби Блэша. Не стоит забывать, что во времена Чарли Уайтинга его в большинстве случаев хвалили за правильные решения, но вместе с Чарли очень долгое время работал именно Херби. Так что его возвращение – это лучшая новость», – рассказал Зурер.

Последствия скандального финала в «Ф-1»: виновника поражения Хэмилтона уволили, но улучшится ли судейство?

Маси покинул пост гоночного директора «Формулы-1»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram