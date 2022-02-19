Джо Сейвард: «ДАМС» рассчитывает на будущее в «Ф-1», как и «Андретти» – это мое ощущение»

Джо Сейвард рассказал о перспективах «ДАМС» и «Андретти» в «Формуле-1». Британский журналист поделился в твиттере мнением о возможном приходе американского коллектива в 2024 году.

«Не думаю, что «Андретти» – единственная команда, которая рассчитывает на будущее в «Ф-1». Продажа «ДАМС» Шарлю Пику открывает новые возможности – не в последнюю очередь из-за близости семьи Пика к . Это просто мое ощущение. Еще один экс-пилот «Ф-1», который хочет проявить себя», – написал Сейвард.

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Журналист развил мысль в своем блоге:

«В последние несколько лет очевидно, что Майкл хочет прийти в «Ф-1». В 2018-м он претендовал на «Форс-Индию», в прошлом году пытался купить . Теперь он хочет действовать в одиночку. Это кажется огромным вызовом, и не только из-за денег – ему придется выплатить 200 миллионов долларов в качестве взноса.

Чтобы выстроить конкурентоспособную команду «Ф-1», нужны большие вложения, и успех не придет быстро. Можно задуматься, не лучше ли купить коллектив, но, пожалуй, это невозможно: сейчас цены начинаются в районе 500 миллионов.

Однако у «Андретти» есть и преимущества. К примеру, ищет клиентов и поможет, если в этом будет смысл. Существует и возможность прихода новых мотористов в 2026-м. «Андретти» – американская команда, а «Ф-1» переживает бум в США. Большие спонсоры приглядываются к чемпионату. У Майкла есть богатые сторонники и талантливый пилот – Колтон Херта.

Посмотрим, как пойдут дела. Первый вызов – убедить ФИА, что команда обладает всем необходимым для входа в «Ф-1».

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