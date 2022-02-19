Ральф Шумахер: «Расселл способен побеждать Хэмилтона с самого начала»

оценил шансы Джорджа Расселла в борьбе с Льюисом Хэмилтоном.

«Любопытно, как аккуратно Льюис Хэмилтон и высказываются друг о друге. Расселл очень осторожен в своих заявлениях и подчеркивает, что хочет многому научиться [у Хэмилтона]. Когда Джордж заменил Хэмилтона в Бахрейне в 2020 году и стал напарником Валттери Боттаса, тон был совсем другим. Но я уверен, что внутри команды все выглядит иначе, и считаю, что он способен побеждать Льюиса с самого начала.

У «Мерседеса» отличный состав. Мы (журналисты) всегда высказывались за перемены, и я не очень понимаю, зачем нужно было так долго работать с . Я считаю Джорджа Расселла выдающимся талантом. И нельзя забывать, что Льюису уже 37 лет – приходится думать о будущем», – заявил эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1».

Шумахер также поделился мнением о скандальной концовке сезона-2021:

«Получилась какая-то драма, но можно понять разочарование «Мерседеса» и Хэмилтона после -Даби – они убеждены, что решение гоночного директора лишило их верной победы. Случившееся было таким невероятным, что гоночному директору пришлось покинуть пост. Маси оказался в очень трудной ситуации и не сказать, что его решения оказались верными.

«Мерседес» в тот день потерял многое. Вполне могу представить себе давление, под которым оказалась ФИА. Лично мне жаль, что так вышло – я считал Маси хорошим директором. Действовать под напором руководителей команд непросто. Может, стоило поменять структуру и оставить Маси, но, видимо, все зашло слишком далеко.

Мне кажется, Хэмилтон действительно хочет гоняться. Пусть я иногда шучу, что у Льюиса есть 40 миллионов причин продолжать выступления в «Формуле-1», но приоритетом для него является восьмой титул».

Льюис Хэмилтон о ФИА: «Доверия можно лишиться по щелчку пальцев, а вот чтобы заслужить его нужно время»

Главное в новом «Мерседесе» для «Ф-1»: меганизкий нос, уникальное волнистое днище, крошечные радиаторы

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram