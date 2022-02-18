«Мерседес» сегодня покажет болид 2022 года. Начало презентации – в 12:00

Презентация нового болида команды «Мерседес» состоится сегодня, 18 февраля.
Трансляция презентации пройдет на ютуб-канале «Мерседеса», начало – в 12:00 по московскому времени.
Машина получила название F1 W13, пилотировать ее будут Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл.
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