«Мерседес» сегодня покажет болид 2022 года. Начало презентации – в 12:00

Презентация нового болида команды «Мерседес» состоится сегодня, 18 февраля.

Трансляция презентации пройдет на ютуб-канале , начало – в 12:00 по московскому времени.

Машина получила название F1 W13, пилотировать ее будут и .

«Уильямс» перезагрузил дизайн: заменил худшую ливрею в «Ф-1» на классику минимализма

Новая «Феррари» – прорыв в конструкции болида «Ф-1»: первый в истории разборный нос – из-за тройной срезки трат

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram