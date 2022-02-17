ТВ-аудитория «Формулы-1» в России выросла на 129 процентов за год

отчиталась о привлечении новых зрителей в 2021 году.

ТВ-аудитория «Ф-1» за год в уникальных пользователях составила 445 миллионов человек, что на 3 процента больше, чем в 2020-м. В ряде стран прогресс оказался гораздо существеннее: в Испании данный показатель вырос на 272 процента, в России – на 129, в США – на 53.

При этом Россия не вошла в число лидеров по посещаемости Гран-при. Больше всего зрителей оказалось на трибунах этапов в США (400 тысяч), Мексике (371), Великобритании (356), Бельгии (213), (195), Турции (190), Бразилии (181), Абу-Даби (153), Саудовской Аравии (143), Австрии (132) и Венгрии (130). Остальные гонки собрали менее 100 тысяч болельщиков.

Гран-при Абу-Даби-2021 посмотрели 109 млн человек, число подписчиков «Ф-1» в соцсетях выросло на 40 процентов за год

Цены на Гран-при «Ф-1»: Россия платит $50 млн, в США – бесплатная гонка, с Катара, Аравии и Баку собирают больше всех

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