Гран-при Абу-Даби-2021 посмотрели 109 млн человек, число подписчиков «Ф-1» в соцсетях выросло на 40 процентов за год

рассказала о росте интереса со стороны зрителей в 2021 году.

Общее число подписчиков серии в социальных сетях (фейсбук, твиттер, инстаграм, ютуб, тикток и китайские платформы) за год выросло на 40 процентов и достигло 49,1 миллиона, количество просмотров видео повысилось на 50 процентов (до 7 миллиардов). «Ф-1» сообщает, что наблюдает самый высокий уровень вовлеченности пользователей в сравнении с другими основными видами спорта.

Финальную гонку сезона в Абу-Даби посмотрели 108,7 миллионов человек, общая ТВ-аудитория за год составила 1,55 миллиарда (рост в сравнении с 2020-м на 29 и 4 процента, соответственно). В среднем каждую гонку 2021 года смотрели 70,3 миллиона человек. Наиболее быстрорастущими рынками стали Нидерланды (+81 процент в сравнении с 2020-м), США (58), Франция (48), Италия (40) и Великобритания (39). Страна с наибольшим количеством уникальных телезрителей – Китай (70,8 миллиона).

В 2021 году суммарное количество болельщиков на трибунах составило 2,69 миллиона, что все еще значительно меньше доковидных значений (4,16 миллиона). Самыми посещаемыми стали (400 тысяч), Мехико (371) и Великобритании (356).

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