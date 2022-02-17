Вильнев выступит на «500 милях Дайтоны». 50-летний канадец прошел квалификацию

Теги Жак Вильнев Формула-1 NASCAR 500 миль Дайтоны Авто

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев успешно прошел квалификацию к гонке NASCAR «500 миль Дайтоны».

Канадец впервые выступит в Дайтоне в возрасте 50 лет.

«Потрясающе, что я пробился на гонку такого высокого уровня. Когда я в болиде, то не чувствую, что мне 50. Пока все так продолжается, я не могу представить, что закончу с гонками», – сказал Вильнев.

Заезд состоится 20 февраля.

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