Расселл показал шлем на сезон-2022: «Встроил красный цвет в «Мерседес» – очень в стиле Шумахера»

Пилот «Мерседеса» представил шлем, в котором будет выступать в 2022 году.

Расселл перешел в «Мерседес» из «Уильямса» и проведет первый полный сезон в составе немецкой команды. Джордж провел одну гонку за «Мерседес» в 2020 году, заменив заболевшего .

24 is feeling good so far. 🖤 Thanks for all the messages everyone. pic.twitter.com/hA3CagIyIS — George Russell (@GeorgeRussell63) February 15, 2022

«Я выбрал насыщенный черный цвет для ливреи. Раньше у меня на шлеме в основном был красный цвет, но я решил встроить красный шлем в «Мерседес» – очень в стиле , и я хотел отдать дань уважения. Так что вынес черный на передний план, красный оставил по сторонам. И есть синие детали, которые мне очень нравятся», – сказал Расселл.

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