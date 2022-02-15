Расселл показал шлем на сезон-2022: «Встроил красный цвет в «Мерседес» – очень в стиле Шумахера»

Теги Михаэль Шумахер Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Джордж Расселл стиль Авто

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл представил шлем, в котором будет выступать в 2022 году.

Расселл перешел в «Мерседес» из «Уильямса» и проведет первый полный сезон в составе немецкой команды. Джордж провел одну гонку за «Мерседес» в 2020 году, заменив заболевшего Льюиса Хэмилтона.

«Я выбрал насыщенный черный цвет для ливреи. Раньше у меня на шлеме в основном был красный цвет, но я решил встроить красный шлем в «Мерседес» – очень в стиле Михаэля Шумахера, и я хотел отдать дань уважения. Так что вынес черный на передний план, красный оставил по сторонам. И есть синие детали, которые мне очень нравятся», – сказал Расселл.

Дженсон Баттон: «Не терпится увидеть битву Хэмилтона и Расселла – надеюсь, за титул»

Зарплаты «Ф-1» в 22-м: у Мазепина почти меньше всех, у Ферстаппена – на $15 млн меньше Хэмилтона, «Феррари» нет в топ-5

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram

Фото: ютуб-канал команды «Мерседес»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные