Дженсон Баттон: «Не терпится увидеть битву Хэмилтона и Расселла – надеюсь, за титул»

Чемпион «Формулы-1» 2009 года поделился мнением о возможных раскладах на сезон-2022.

«Думаю, «Мерседес» и «Ред Булл» останутся в группе лидеров. Вопрос в том, смогут ли , «Макларен», немного приблизиться. Этого мы и хотим – чтобы побеждали разные гонщики.

Но даже в двух топ-командах есть четыре пилота, претендующие на победы. перешел в «Мерседес» – очень интересно, как все будет развиваться. Льюис [Хэмилтон] – ветеран в команде с молодым пилотом, он впервые оказался в такой ситуации», – сообщил Баттон.

Дженсон рассказал, какую информацию дадут командам предсезонные тесты:

«Уже в первый день ты в определенной степени чувствуешь, будешь ли побеждать или проигрывать. В то же время бывает, что хорошая машина не проявляет себя с самого начала. Можно сказать, такое случилось с «Мерседесом» в 2021 году – их положение [на тестах] было незавидным, а в итоге они выиграли Кубок конструкторов».

Британец рассчитывает на скорость середняков, однако предполагает, что на старте сезона сильнее всех окажется «Мерседес»:

«Я считаю, что в прошлом году «Феррари» добилась наибольшего прогресса, у них отличный состав. Но у «Макларена» тоже. Я был в , когда команда еще находилась на пике, затем начался спад, и здорово видеть, как они возвращаются.

Кто начнет сезон фаворитом? Я бы сказал, «Мерседес». сильно выступил в прошлом году, но по ходу сезона «Мерседес» приближался и, думаю, обогнал их по скорости. А все мы знаем: чтобы победить «Мерседес», нужно оказаться быстрее, потому что как команда они не допускают ошибок.

Так что Льюис против Джорджа. Мне не терпится увидеть битву двух британцев – надеюсь, за титул».

Революционный регламент «Ф-1» срезал три инновации «Мерседеса» в подвеске. А она станет главным фактором скорости машин

Льюис Хэмилтон молчал два месяца, но все-таки вернулся. Фанаты «Ф-1» ответили вихрем мемов

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram