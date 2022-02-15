Президент ФИА бен Сулайем: «Ред Булл» и «Мерседес» на одной волне – думаю, из-за Дня святого Валентина. Приятно видеть гармонию»

Новый президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем рассказал о том, как 14 февраля прошло заседание Комиссии «Формулы-1» с участием руководителей и и Тото Вольффа.

На встрече обсуждалось расследование произошедшего в концовке сезона-2021. С середины декабря действия гоночного директора «Ф-1» Майкла Маси, повлиявшие на исход борьбы между и , вызывают споры в среде болельщиков.

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«Они были на одной волне. Думаю, из-за Дня святого Валентина. Команды настроены хорошо, их позиции близки, так что все здорово. Я ожидал, что будет веселее, но приятно видеть гармонию между ними», – заявил бен Сулайем.

В то же время президент ФИА не стал рассказывать о конкретных мерах, которые помогут избежать повторения скандала:

«Какие-то вещи мы согласовали, анализ продолжается. Но скоро появится информация. Обсуждение прошло хорошо. Увидим.

Как я уже говорил, принципы ФИА остаются непоколебимыми. Меня избрали для этого, а также для обеспечения честной борьбы в автоспорте, это моя обязанность. Встреча получилась очень продуктивной, и мы можем двигаться только вперед. Это важно для ФИА, для целостности ФИА и для «Формулы-1». В будущем ситуация лишь улучшится».

Как сообщал канал BBC, ФИА может ввести ротацию специалистов на должности гоночного директора. По информации Sky Sports, людей на данном посту будет двое, а Маси готовы предложить другое кресло в ФИА.

ФИА рассматривает вариант ротации сотрудников на позиции гоночного директора – Маси может покинуть свой пост (BBC)

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