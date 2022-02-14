Руководитель «Альфа Таури»: «18-20 Гран-при – идеально для «Ф-1» как премиального продукта, 23 – абсолютный предел»

Руководитель рассказал о своем отношении к увеличению количества гонок.

В 2022 году проведет рекордный сезон с 23 Гран-при.

«В прошлом году нам повезло, потому что гонки получились очень интересными, с постоянной борьбой. Но нельзя ожидать, что так будет всегда. С моей точки зрения, 23 Гран-при – абсолютный предел, и не только с точки зрения нагрузки на персонал. Меня беспокоит, что из-за столь большого количества гонок люди начнут терять интерес к «Формуле-1».

Я считаю, что идеально было бы проводить 18-20 гонок, потому что «Формула-1» должна являться премиальным продуктом. Стоит задуматься над сокращением количества Гран-при, чтобы они оставались чем-то особенным. Лично меня устраивают 23 гонки или больше, но вопрос не во мне, а в будущем «Формулы-1», – отметил Тост.

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