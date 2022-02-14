Экс-пилот программы «Ред Булл» Дуэн перешел в Академию «Альпин»

«Альпин» объявил состав Академии на сезон-2022.

В «Формуле-2» программу будут представлять и Олли Колдуэлл, в «Формуле-3» – Виктор Мартен и Кайо Коллет. В 2021 году Дуэн являлся частью Академии . Джек и Олли дебютируют в «Ф-2» в новом сезоне за «Виртуози» и , соответственно.

Компания BWT стала титульным спонсором «Альпин», розовый цвет будет включен в новую ливрею

Команды каждый год платят за участие в «Ф-1» – от $550 тысяч. «Хаас» Мазепина – меньше всех, а с «Мерса» – $4,6 млн

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