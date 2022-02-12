Андреас Зайдль о развязке сезона-2021: «Ф-1» нужен механизм исправления ошибок – важно избегать таких скандалов»

Руководитель Андреас Зайдль высказался о расследовании Международной автомобильной федерации (ФИА) скандального финала сезона-2021.

Чемпионом стал пилот , опередивший гонщика на последнем круге Гран-при Абу-Даби. Действия гоночного директора Майкла Маси подверглись критике со стороны болельщиков, экспертов и некоторых пилотов.

«Ясно, что события в Абу-Даби вышли очень противоречивыми, и это нездорово для «Формулы-1». Анализ произошедшего продолжается, и я не хочу слишком углубляться в детали. Дождемся понедельника, когда мы, надеюсь, закроем этот вопрос качественными выводами со стороны ФИА, а также мерами, которые позволят улучшить ситуацию в будущем», – заявил Зайдль.

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Менеджер отметил, что часть ответственности лежит на командах, а также напомнил о других спорных моментах:

«Красота «Ф-1» в том, что действующими сторонами являются не только команды, но ФИА. За контроль гонок отвечают люди, и мы не должны об этом забывать. Также важно упомянуть: какие бы меры ни предприняли, мы (команды) в той же степени виновны, что и ФИА, если говорить о регламенте. Мы участвовали в создании этих правил.

Необходимо признать, что ошибки случаются – как со стороны команд, так и стороны ФИА. К примеру, такая ситуация может повториться вновь. Я считаю, что важно обсудить механизмы проведения гонок. Скажем, если случаются ошибки, нужно это признать, и должен быть механизм, позволяющий их исправить или устранить последствия. Главное – избегать подобных скандалов.

Посмотрите на весь прошлый сезон – происходило много неоднозначных ситуаций, которые не пошли на пользу нашему спорту. Командам нужно выделить время и энергию, объединить усилия с ФИА и как можно лучше понять, что происходило по ходу сезона, как мы можем добиться прогресса – к примеру, упростив регламент. Можно обеспечить больше поддержки гоночному директору и стюардам, сделать контроль над соблюдением правил проще, чтобы избежать повторения».

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