Даниэль Риккардо: «Хаоса на Гран-при Абу-Даби было больше, чем следовало. Давление на стюардов слишком серьезное»

Пилот Даниэль Риккардо поделился воспоминаниями о том, как наблюдал за развязкой борьбы между и на Гран-при Абу-Даби.

Из-за действий гоночного директора «Формулы-1» Майкла Маси Риккардо оказался первым круговым, которому не разрешили вернуться в круг лидерства, и за последним кругом Даниэль наблюдал в качестве зрителя. После финиша он сказал по радио: «Рад, что я не был частью этого. То, что произошло, это какой-то ######».

Австралиец пояснил, что он имел в виду, и сравнил драму с концовкой сезона-2008, когда Хэмилтон выиграл титул за счет обгона на последнем круге.

«Думаю, когда это я сказал, то еще находился в машине – наверное, выбирался из нее в закрытом парке. В тот момент я знал только, что у Льюиса было относительно большой отрыв, и казалось, что все так и закончится, но за круг до финиша дали рестарт.

И я такой: «Это действительно происходит? Безумие какое-то». В 2008 году я смотрел по телевизору битву Массы и Льюиса и считал, что такое никогда не повторится. Но это случилось. Я подумал: «Блин, сочувствую Льюису». Нечасто ты ставишь себя на место другого пилота, особенно когда сам участвуешь в гонке. Но по какой-то причине я представил себя на его месте – наверное, потому что все это происходило прямо передо мной. И думал: «Я не хотел бы переживать такие эмоции. Просто душераздирающий момент», – сообщил Риккардо.

Даниэль отметил вмешательство руководителей и в действия Маси и стюардов:

«Из-за этого хаоса было больше, чем следовало. Есть ощущение, что на них (стюардов) оказывается слишком серьезное давление, честно говоря. Сегодня «Ф-1» в целом стала более открытой, что во многих отношениях здорово. В то же время под давлением оказываются люди, которые не просили об этом, не привыкли к подобному.

Сложно вспомнить, когда гоночный директор или стюард получали так много внимания в прессе. Это уникальная ситуация, что-то новое. Работа и так напряженная, и, мне кажется, стоит сделать шаг назад».

Риккардо сомневается, что скандальная концовка приведет к уменьшению количества болельщиков:

«Фанаты «Ф-1» останутся фанатами. Им как минимум будет интересно, что произойдет в 2022-м».

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