Ландо Норрис о концовке сезона-2021: «Поддерживаю Маси: все ошибаются, ситуация развивалась очень быстро»

Пилот Ландо Норрис вступился за гоночного директора «Формулы-1» Майкла Маси, однако отметил, что он допустил ошибку во время битвы ( ) с ( ) на Гран-при Абу-Даби-2021.

«Когда видишь непоследовательность, как в тот уик-энд, людей это раздражает и разочаровывает. Гонщик и команда принимают решения, полагаясь на последовательность, на правила и так далее. Если что-то меняется, конечно, это многих раздражает. На 99 процентов все очень хорошо, мы просто хотим последовательности.

Думаю, ситуация такая тяжелая из-за того, что зрители привыкли видеть ошибки пилотов. Разумеется, все люди ошибаются, и ситуация развивалась очень быстро – что случилось, то случилось. Я поддерживаю Майкла», – заявил Ландо.

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