Технический директор «Астон Мартин»: «Со временем ФИА начнет сокращать и убирать зоны DRS»

Технический директор «Астон Мартин» считает, что с сезона-2022 ФИА начнет сокращать количество и длину зон DRS, а в будущем, возможно, вообще избавится от данной системы.

По мнению Грина, конструкция новых болидов «Ф-1» сделает DRS слишком эффективным инструментом, и что для проведения нормальных обгонов пилотам больше не будет требоваться «открывать крыло».

нужно будет изучить конфигурации всех трасс и подумать над тем, чтобы соответствующим образом модифицировать зоны DRS.

Я подозреваю, что они это сделают. Если все сработает так, как нам всем кажется, и машинам станет намного проще вплотную преследовать друг друга, пилотам уже не будет нужна такая помощь со стороны DRS.

Думаю, что со временем мы можем увидеть сокращение зон DRS, некоторые из них вообще могут убрать. И это здорово, как мне кажется», – рассказал Грин.

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