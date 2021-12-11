Мазепин завершил сезон-2021 «Ф-1» на 21-м месте и проиграл резервисту «Альфа Ромео» Кубице

Пилот «Хааса» занял 21-е и последнее место в личном зачете по итогам сезона-2021 «Формулы-1».

Никита не выступит в последней гонке сезона в Абу-Даби из-за положительного теста на коронавирус.

Мазепин пропустит Гран-при Абу-Даби из-за положительного теста на COVID-19

Мазепин стал одним из трех гонщиков, которые не набрали очки, однако проиграл своему напарнику Мику Шумахеру и резервисту «Альфа Ромео» по дополнительным показателям. Отметим, что у Мика еще остался шанс заработать очки в заключительной гонке сезона.

Кубица провел всего два Гран-при, когда Кими Райкконен заразился COVID, и завершил гонки на 14-м и 15-м местах. Мазепин финишировал 14-м на Гран-при Азербайджана (выше пилота ), однако в других гонках не поднимался выше 17-й позиции. Лучший результат Шумахера в сезоне – 12-е место.

Мазепин подготовил для Гран-при Абу-Даби шлем в золотом и красном

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